Les Musicales de Blanchardeau – Guillaume Coppola & Hervé Billaut Pléguien, 13 août 2022, Pléguien.

Les Musicales de Blanchardeau – Guillaume Coppola & Hervé Billaut Le Bourg Eglise Pléguien

2022-08-13 20:00:00 – 2022-08-13 Le Bourg Eglise

Pléguien Côtes d’Armor

Guillaume Coppola & Hervé Billaut, piano à quatre mains.

Premier prix de piano, Guillaume Coppola se produit dans une vingtaine de pays, sur des scènes européennes prestigieuses. Il collabore avec des violonistes tels que Régis Pasquier, Patrice Fontanarosa, Nicolas Dautricourt ou sa sœur Cécile, des violoncellistes comme Antoine Pierlot… Il enseigne aujourd’hui au Conservatoire Mozart (Paris 1er) et au Conservatoire Dukas (Paris 12e).

Quant à Hervé Billaut, Grand Prix au concours Marguerite Long-Thibaud, il est invité par de prestigieux orchestres notamment sous la direction de John Eliot Gardiner et Yehudi Menuhin. Pédagogue, il a enseigné pendant dix ans au CNSMD de Paris et aujourd’hui au CNSM de Lyon.

Programme du concert :

De Falla : Deux danses espagnoles (extraites de l’opéra La Vida Breve), transcription de Gustave Samazeuilh.

Ravel : Rhapsodie espagnole (version originale pour piano à 4 mains) : Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria.

Bonis : Habanera (extrait de pièces à 4 mains, op. 130/5) & Les Gitanos, op. 15-2.

D’Indy : Seguidilla à l’Alameda de Séville (extrait de sept chants de terroir, op. 73/3).

Moszkowski : Nouvelles danses espagnoles, op. 65.

Fauré : Le pas espagnol (extrait de Dolly, Six pièces, op. 56/6).

Chabrier : España, rhapsodie pour orchestre, transcription pour piano à 4 mains par André Messager.

Le Bourg Eglise Pléguien

dernière mise à jour : 2022-01-28 par