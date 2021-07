Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Les Musicales de Blanchardeau, festival musical Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha Côtes d’Armor Plouha L’association invite, en la chapelle de Kermaria à Plouha, François-Frédéric Guy.

Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet.

