2023-08-01 20:00:00 – 2023-08-11

Les Musicales de Blanchardeau, festival de musique classique parmi les plus renommés de par la qualité de sa programmation. La 21e édition se déroulera du 1er au 11 août avec 6 soirées de concerts (à 20h). Spécificité en 2023 : 1 concert aura lieu à la chapelle Kermaria an Iskuit à Plouha et les 5 autres à l’église de Pléguien. Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet, dans les bureaux de Châtelaudren-Plouagat, Lanvollon et Plouha. • Mardi 1er août 2023 : Claire-Marie Le Guay (piano) et François Salque (violoncelle) à Plouha. Programme : Fauré – Après un rêve, Beethoven – Sonate n°3 en la majeur, op.69, Popper – Rhapsodie hongroise opus 68,

Brahms – Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur op.38 n°1. • Jeudi 3 août 2023 : Anaïk Morel, mezzo-soprano & l’Ensemble I Giardini (Pierre Fouchenneret au violon, Pauline Buet au violoncelle et David Violi au piano) vous interpréteront un programme intitulé « Nuits noires / nuits blanches » : « Soir Matin » de Mel Bonis, « Nuit d’été » de Cécile Chaminade, « Mondnacht » de Robert Schumann, « Nocturnes pour trio » d’Ernest Bloch, « Nachtstück » fr Franz Schubert, « Nacht » d’Alban Berg, « Die Nacht » de Richard Strauss, « Tristia » de Franz Liszt. • Vendredi 4 août 2023 le Trio Zadig avec Boris Borgolotto (violon), Marc Girard Garcia (violoncelle), Ian Barber (piano) jouera le Trio pour piano et cordes n°4 « Dumsky », op.90, B.166 de Dvorak et le Trio n°2 en mi bémol, op.100, D.929 de Schubert. • Lundi 7 août 2023, Claire Désert au piano présentera la Sonate « La tempête » op.31 n°2 de Beethoven, Trois Préludes de Debussy, Mikrokosmos (extraits) de Bartok et Etudes symphoniques Schumann. • Mercredi 9 août 2023, place au Quatuor Hermès avec Omer Bouchez (violon), Elise Liu (violon), Yung-Hsin Lou Chang (alto) et Yan Levionnois (violoncelle) pour le Quatuor op.59 n°1 « Razumowsky » de Beethoven et le Deuxième quatuor en la mineur op.51 de Brahms. • 6e et dernier concert le vendredi 11 août 2023 avec le Trio Arnold qui comprend Shuichi Okada (violon), Manuel Voirie-Judde (alto) et Bumjun Kim (violoncelle). Ils interprèteront le Trio à cordes D.471 en si majeur de Schubert, Divertimento en mi b majeur, K.563 de

Brahms et le Trio pour violon, alto et violoncelle (1993) de Françaix.

+33 6 81 25 62 24 http://www.lesmusicalesdeblanchardeau.org/

