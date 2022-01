Les Musicales de Blanchardeau – Festival musical Lanvollon, 2 août 2022, Lanvollon.

Les Musicales de Blanchardeau – Festival musical Lanvollon

2022-08-02 20:00:00 – 2022-08-13

Lanvollon Côtes d’Armor Lanvollon

Les Musicales de Blanchardeau, festival de musique classique parmi les plus renommés de par la qualité de sa programmation, se tient de nouveau en 2022, du 2 au 13 août, et fête son 20e anniversaire ! Les concerts sont prévus à 20h. Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet, dans les bureaux de Châtelaudren-Plouagat, Lanvollon et Plouha.

Mardi 2 août 2022 : Trio Wanderer, programme à venir, église de Lanvollon.

Vendredi 5 août 2022 : Quatuor Modigliani, église de Pléguien.

Schubert : Quatuor à cordes n° 12 en ut mineur, D 703 « Quartettsatz »

Schubert : Quatuor à cordes n° 13 en la mineur, D 804 « Rosamunde »

Ravel : Quatuor à cordes opus 35 en fa majeur

Mardi 9 août 2022 : Pierre Fouchenneret violon & Romain Descharmes, piano .

Chapelle de Kermaria an Iskuit, Plouha.

Mozart : Sonate pour violon et piano n° 14, K 481 en mi bémol majeur

Schumann : Grande sonate pour violon et piano n°2, opus 121 en ré mineur

Bartok : Deuxième rhapsodie, Sz. 90

Vendredi 12 août 2022 : Jean-Marc Luisada, piano ; église de Pléguien.

Haydn : Variations Hob. XVII:6 en fa mineur

Schubert : Sonate « Reliquie » D 840 n° 15 en do majeur

Fauré : Trois nocturnes

Chopin : Polonaise-fantaisie en la bémol majeur, opus 61

Samedi 13 août 2022 : Guillaume Coppola & Hervé Billaut, piano à quatre mains ; église de Pléguien.

De Falla : Deux danses espagnoles (extraites de l’opéra La Vida Breve), transcription de Gustave Samazeuilh.

Ravel : Rhapsodie espagnole (version originale pour piano à 4 mains) : Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria.

Bonis : Habanera (extrait de pièces à 4 mains, op. 130/5) & Les Gitanos, op. 15-2.

D’Indy : Seguidilla à l’Alameda de Séville (extrait de sept chants de terroir, op. 73/3).

Moszkowski : Nouvelles danses espagnoles, op. 65.

Fauré : Le pas espagnol (extrait de Dolly, Six pièces, op. 56/6).

Chabrier : España, rhapsodie pour orchestre, transcription pour piano à 4 mains par André Messager.

+33 6 81 25 62 24 http://www.lesmusicalesdeblanchardeau.org/

Lanvollon

