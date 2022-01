Les Musicales de Blanchardeau – Duo Pierre Fouchenneret & Romain Descharmes Plouha, 9 août 2022, Plouha.

Les Musicales de Blanchardeau – Duo Pierre Fouchenneret & Romain Descharmes Lieu-dit Kermaria Chapelle Kermaria an Iskuit Plouha

2022-08-09 20:00:00 – 2022-08-09 Lieu-dit Kermaria Chapelle Kermaria an Iskuit

Plouha Côtes d’Armor Plouha

Fort d’une grande complicité, Romain Descharmes (piano) et Pierre Fouchenneret (violon), qui partagent la scène et explorent ensemble depuis de nombreuses années le répertoire pour violon et piano, nous proposeront des œuvres de Bartok, Schumann et Mozart.

Programme du concert :

Mozart : Sonate pour violon et piano n° 14, K 481 en mi bémol majeur

Schumann : Grande sonate pour violon et piano n°2, opus 121 en ré mineur

Bartok : Deuxième rhapsodie, Sz. 90

Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet.

Tarifs sur le site du festival.

+33 2 96 70 12 47

dernière mise à jour : 2022-01-28 par