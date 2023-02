Les Musicales de Blanchardeau – Claire-Marie Le Guay & François Salque Rue de Kermaria An Iskuit, 1 août 2023, Plouha Plouha.

2023-08-01 20:00:00 – 2023-08-01 22:30:00

Claire-Marie Le Guay (piano) et François Salque (violoncelle) interprèteront 4 pièces : “Après un rêve” de Fauré, la Sonate n°3 en la majeur, op.69 de Beethoven, Rhapsodie hongroise opus 68 de Popper et la Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur op.38 n°1 de Brahms. L’indéfectible complicité musicale de ces deux solistes accomplis et leur compréhension profonde des différents langages musicaux nous permettent de savourer les plus puissantes évolutions stylistiques et esthétiques d’une littérature particulièrement riche. François Salque est un de ces musiciens purs et sans concession, au jeu ciselé du plus beau lyrisme. Son archet à la fois précis et incandescent, ainsi que son éclectisme, en font un des interprètes français les plus reconnus de sa génération. La saison 2019 / 2020 a été témoin notamment de la sortie de pas moins de dix CDs (!) consacrés à l’intégrale de la musique de chambre de Brahms en compagnie de Sarah Nemtanu (super soliste de l’Orchestre National de France), Pierre Fouchenneret et Lise Bertaud (tous trois musiciens de son quatuor Strada), intégrale ayant aussi fait l’objet de concerts captés par la chaine Mezzo. Il donne de très nombreux concerts en soliste et en musique de chambre, en Amérique du Sud (quatuor Modigliani), en Chine, au Japon et bien sûr en France dont le concerto de Dvořák avec l’Orchestre Symphonique de l’Oural, en ouverture de La Folle Journée de Nantes. À ses côtés, Claire-Marie Le Guay est juste lumineuse. Son expérience du grand répertoire, son intelligence musicale et sa palette de timbres envoûtante transforment chacun de leurs programmes en un moment unique. Présente en tant que pianiste soliste sur les scènes internationales, lauréate de nombreux concours et des Victoires de la Musique, Claire-Marie Le Guay se distingue également par ses enregistrements, notamment des œuvres pour clavier de Bach (2017). Elle se produit avec de grands chefs et orchestres : Daniel Barenboim, Gidon Kremer et la Kremerata Baltica ou encore Louis Langrée. Elle est aussi l’invitée de festivals tels que celui de La Roque-d’Anthéron, le MDR Musik Festival en Allemagne et le Festival de Lockenhaus en Autriche. Réservation des places sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet. Tarifs sur le site du festival.

