Les Musicales de Blanchardeau – Claire Désert Lieu-dit Le Bourg, 7 août 2023, Pléguien .

Les Musicales de Blanchardeau – Claire Désert

Eglise Notre-Dame-de-Soumission Lieu-dit Le Bourg Pléguien Cotes-d’Armor Lieu-dit Le Bourg Eglise Notre-Dame-de-Soumission

2023-08-07 20:00:00 – 2023-08-07 22:30:00

Lieu-dit Le Bourg Eglise Notre-Dame-de-Soumission

Pléguien

Cotes-d’Armor

Claire Désert au piano présentera la Sonate « La tempête » op.31 n°2 de Beethoven, Trois Préludes de Debussy, Mikrokosmos (extraits) de Bartok et Etudes symphoniques Schumann. Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations. Elle est l’invitée régulière de grands festivals tels que Radio France Montpellier, La Roque d’Anthéron, Lille Piano(s) Festival, Festival International de Colmar, « Georges Enescu » à Bucarest, « La Folle Journée » à Nantes et à Tokyo… Elle se produit au Kennedy Center à New-York, le Wigmore Hall de Londres, La Seine Musicale à Paris, en Italie, Pologne, Brésil, Etats-Unis, Mexique et en soliste avec l’Orchestre de Paris, le National d’Ile-de-France, le Philharmonique de Radio France, le Symphonique de Québec, le Philharmonique de Strasbourg, le National de Lille, le Sinfonia Varsovia… Claire Désert, chambriste hors pair, a pour partenaires privilégiés le pianiste Emmanuel Strosser, les violoncellistes Anne Gastinel, Gary Hoffman, les violonistes Philippe Graffin, Tedi Papavrami, le Quatuor Sine Nomine, le Quintette Moraguès… Admise en cycle de perfectionnement de piano, le gouvernement français lui attribue une bourse pour une année d’études à Moscou au Conservatoire Tchaïkovski. Sa riche discographie comprend entre autres les concertos de Scriabine et de Dvořák avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg récompensé par une « Victoire de la Musique », deux récitals solo gravés chez Mirare : Davidsbündlertänze de Schumann, Abendmusik (dédié à Clara et Robert Schumann) de Johannes Brahms. Son dernier enregistrement avec Anne Gastinel consacré à Franck, Debussy, Poulenc (Naïve) a été récompensé d’un « Choc » Classica, d’un « Chamber Music Choice » par le BBC Magazine. Son dernier enregistrement solo est consacré à la Fantaisieopus 17, aux Trois Romances opus 28, aux Scènes de la Forêt opus 82 de Robert Schumann ; un album, paru en 2018, encensé par la presse française et étrangère et distingué par les meilleures récompenses du Crescendo Magazine, Pizzicato Magazine, Classica, Télérama. Réservation sur le site des Musicales de Blanchardeau et à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet. Tarifs sur le site du festival.

+33 2 96 70 12 47

Lieu-dit Le Bourg Eglise Notre-Dame-de-Soumission Pléguien

dernière mise à jour : 2023-02-22 par