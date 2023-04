Les Musicales de Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les Musicales de Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle, 20 mai 2023 au 21 mai 2023, Paris.

Tarif unique : 10 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour cette 15e édition, « Les Musicales de Bagatelle », c'est deux jours d'immersion avec le fleuron de la musique classique au cœur d'un cadre inspirant. Ainsi pendant tout un week-end, quatre concerts inédits sont à vivre dans une ambiance réjouissante en famille ! Créé en 2008, le festival « Les Musicales de Bagatelle » est un rendez-vous incontournable pour découvrir les jeunes artistes lauréats de la Fondation Banque Populaire et l'occasion pour la Fondation de mettre en valeur son action en faveur de la musique classique et contemporaine qu'elle mène depuis trente ans. Elle permet aux jeunes lauréats, qu'ils soient interprètes ou compositeurs, d'exprimer leur talent face au grand public. A travers des concerts de musique de chambre, des œuvres majeures du répertoire, des découvertes ou des créations, le festival illustre la volonté de la Fondation Banque Populaire de partager et décloisonner cette musique dite savante, qui peut parfois intimider ou sembler lointaine. Mettre la musique à la portée de tous et s'adresser à le jeunesse se traduit également par une politique tarifaire attractive de dix euros. Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d'Honneur, allée de Longchamp 75016 Paris

