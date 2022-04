Les Musicales de Bagatelle : Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Musicales de Bagatelle : Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle, 21 mai 2022, Paris. Découvrez le fleuron de la musique classique au cœur du Parc de Bagatelle, le 21 mai à 16 heure.

Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 16h00 à 17h15

payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Un voyage entre la France et la Hongrie en compagnie de nos derniers lauréats, qui traceront une ligne droite de Paris à Budapest. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Mélanie Laurent (harpe), Jodyline Gallavardin (piano), Joë Christophe (clarinette), Alexandre Pascal (violon), Vincent Mussat (piano), Rodolphe Menguy (piano) et Julian Lembke (composition) Programme : Reynaldo Hahn : Berceuse « Selfiana » Francis Poulenc : Sonate pour piano à 4 mains Marcel Grandjany : Rhapsodie pour harpe Gershwin/Mangani : Blues « Un américain à Paris » Camille Saint-Säens : Étude n°6 op 111 Julian Lembke : Création pour violon & piano Franz Liszt : Rhapsodie Hongroise n°10 Bela Bartok : Première Rhapsodie pour violon et piano Sholem Alekhem : Rov Feidman ! Joseph Horovitz : Sonatine pour clarinette et piano, III. Con Brio Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp Paris 75016 Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://twitter.com/FondationBP https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/la-programmation/billetterie/ Réserver

Les Musicales de Bagatelle Juliane Cordes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Orangerie du Parc de Bagatelle Adresse Grille d'Honneur, allée de Longchamp Ville Paris lieuville Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Departement Paris

Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Musicales de Bagatelle : Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle 2022-05-21 was last modified: by Les Musicales de Bagatelle : Génération Fondation Banque Populaire Orangerie du Parc de Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle 21 mai 2022 Orangerie du parc de bagatelle Paris Paris

Paris Paris