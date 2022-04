Les Musicales de Bagatelle : Baroque pour la première fois ! Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Musicales de Bagatelle : Baroque pour la première fois ! Orangerie du Parc de Bagatelle, 21 mai 2022, Paris. A Paris, le temps d’un week-end de printemps les 21 et 22 mai 2022, le festival « Les Musicales de Bagatelle » met en lumière de jeunes talents musiciens soutenus pas la Fondation Banque Populaire.

Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 18h00 à 19h00

payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Sous le parrainage de la violoniste Stéphanie-Marie Degand, voici le premier concert baroque de la Fondation . Un voyage dans l’Europe musicale de Vivaldi, Bach ou Zelenka. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Stéphanie-Marie Degand (violon baroque), Hanna Salzenstein (viole de gambe), Gabriel Pidoux (hautbois) et Orlando Bass (clavecin) Programme : Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate pour hautbois en sol mineur Wq 135 Giorgio Antoniotto : Sonate en ré mineur pour violoncelle et basse continue Op.1 n.4 Johann Sebastian Bach : Aria e Fuga all’ imitatione di Posta BWV 992 Jean-Marie Leclair : Chaconne en si bémol majeur pour violon et violoncelle obligé (Livre III, Sonate IV) Jan Dismas Zelenka : 3e Sonate en Si bémol Majeur pour violon, hautbois et continuo Joseph Dall’Abaco : Capriccio en Do mineur pour violoncelle solo Antonio Vivaldi : Sonate en quatuor en Do majeur RV 801 Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp Paris 75016 Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://twitter.com/FondationBP https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/la-programmation/billetterie/ Réserver

