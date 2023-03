Les Musicales de Bagatelle 2023 ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE, 21 mai 2023, PARIS.

Les Musicales de Bagatelle 2023 ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE. Un spectacle à la date du 2023-05-21 à 17:00 (2023-05-20 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

FOND. D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Le festival “Les Musicales de Bagatelle” célèbre cette année ses 15 ans au service de la jeunesse, de l’audace et de l’émotion musicale. Le samedi 20 mai à 16h00, c’est un concert empli de passions romantiques que vous propose la Fondation Banque Populaire avec Alexandre Kantorow, David Moreau et Maxime Quennesson nés avec la musique. On ne présente plus le père d’Alexandre Kantorow, le violoniste Jean-Jacques Kantorow. Pour Maxime Quennesson, c’est un père cor solo de l’Orchestre National de France, Jean-Paul Quennesson. Pour le violoniste David Moreau, c’est une incroyable fratrie de musiciens, frères et soeurs : tous font de la musique à un haut niveau. Ils ont la musique dans le sang, passion inaltérable, avec la fougue de leurs vingt ans. Ils ont pensé un programme entièrement romantique. Tourments et emportements garantis. Au programme : Sonate pour violon et piano op.108 n°3 de Brahms et Trio op.50 “A la mémoire d’un grand artiste” de Tchaïkovski. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Alexandre Kantorow (piano), David Moreau (violon) et Maxime Quennesson (violoncelle).

Votre billet est ici

ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE PARIS Route de Sèvres – Bois de Boulogne Paris

FOND. D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Le festival “Les Musicales de Bagatelle” célèbre cette année ses 15 ans au service de la jeunesse, de l’audace et de l’émotion musicale.

Le samedi 20 mai à 16h00, c’est un concert empli de passions romantiques que vous propose la Fondation Banque Populaire avec Alexandre Kantorow, David Moreau et Maxime Quennesson nés avec la musique.

On ne présente plus le père d’Alexandre Kantorow, le violoniste Jean-Jacques Kantorow. Pour Maxime Quennesson, c’est un père cor solo de l’Orchestre National de France, Jean-Paul Quennesson. Pour le violoniste David Moreau, c’est une incroyable fratrie de musiciens, frères et soeurs : tous font de la musique à un haut niveau.

Ils ont la musique dans le sang, passion inaltérable, avec la fougue de leurs vingt ans. Ils ont pensé un programme entièrement romantique. Tourments et emportements garantis.

Au programme : Sonate pour violon et piano op.108 n°3 de Brahms et Trio op.50 “A la mémoire d’un grand artiste” de Tchaïkovski.

Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier

Avec : Alexandre Kantorow (piano), David Moreau (violon) et Maxime Quennesson (violoncelle).

.10.0 EUR10.0.

Votre billet est ici