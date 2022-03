Les Musicales dans les Vignes Rognes, 17 août 2022, Rognes.

Les Musicales dans les Vignes Route des Mauvares Château Bonisson Rognes

2022-08-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-17 22:00:00 22:00:00 Route des Mauvares Château Bonisson

Rognes Bouches-du-Rhône

35 RECITAL CHOPIN dans le cadre du prestigieux Château Bonisson à Rognes avec le pianiste virtuose Patrick Zygmanowski qui vous séduira par son jeu sensible et virtuose.



“Les critiques saluent en lui un interprète sensible et attentif, qui porte son partenaire ‘’comme on porte au ballet avec élégance et autorité’’ (Le Monde de la Musique), un pianiste sensible, qui fait preuve d’intelligence et d’humour (Classica), un artiste sensible au toucher délicat et expressif”



19H dégustation des vins du domaine



Le foodtruck Tonton Burger ravira vos papilles avec ses délicieux burgers et frites maison



20H30 concert durée 1H15



Accès PMR – Parking

Récital CHOPIN au Château BONISSON

RECITAL CHOPIN dans le cadre du prestigieux Château Bonisson à Rognes avec le pianiste virtuose Patrick Zygmanowski qui vous séduira par son jeu sensible et virtuose.



“Les critiques saluent en lui un interprète sensible et attentif, qui porte son partenaire ‘’comme on porte au ballet avec élégance et autorité’’ (Le Monde de la Musique), un pianiste sensible, qui fait preuve d’intelligence et d’humour (Classica), un artiste sensible au toucher délicat et expressif”



19H dégustation des vins du domaine



Le foodtruck Tonton Burger ravira vos papilles avec ses délicieux burgers et frites maison



20H30 concert durée 1H15



Accès PMR – Parking

Route des Mauvares Château Bonisson Rognes

dernière mise à jour : 2022-03-28 par