Les Musicales dans les Vignes Rognes, 8 juillet 2022, Rognes.

Les Musicales dans les Vignes Château BONISSON 2 bis rue Pierre Moulis Rognes

2022-07-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-08 22:00:00 22:00:00 Château BONISSON 2 bis rue Pierre Moulis

Rognes Bouches-du-Rhône Rognes Bouches-du-Rhône

25 Dans le cadre enchanteur du Château Bonisson à Rognes, venez passer une soirée jazz d’exception.

Le saxophoniste Michel Pellegrino, issu du CNSM, a fait des tournées dans les plus grands clubs de jazz, de Los Angeles à New-York et en revient avec de grands standards comme Take Five, St James Infirmary, Stompin’ at the Savoy, All of me, Summertime, Night and Day, The Day of wines et roses, How High is the Moon… Il séduit par l’intensité de son jeu et son swing élégant et raffiné

Il est entouré de grands musiciens de jazz, Romain Thivolle guitar, Corentin Lucas percussions, Jean-Marc Pron contrebasse

19H dégustation vins

Possibilité de restauration sur place avec le Foodtruck Tonton Burger qui vous régalera avec ses burgers frites maison

20H30 concert durée 1H15

Accès PMR – parking

Jazz au Château Bonisson

mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90 http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com/p/photos.html

