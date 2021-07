Ramatuelle Ramatuelle Ramatuelle, Var Les Musicales dans les Vignes de Provence – Concert au Château des Marres Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Les Musicales dans les Vignes de Provence – Concert au Château des Marres 2021-07-09 – 2021-07-09 Château Des Marres 2998 Route des Marres

Ramatuelle Var

Ramatuelle Var EUR 25 25 Soirée blues avec Suzanne Wognin Quintette

Ouverture des portes : 18h30 – Dégustation : 19h – Concert 20h30 – durée 1h15

Possibilité de se restaurer sur place auprès d’un foodtruck. contact@chateaudesmarres.com http://www.chateaudesmarres.com/ dernière mise à jour : 2021-06-07 par

