Les Musicales dans les Vignes au Domaine de Violaine, 14 août 2022, .

Les Musicales dans les Vignes au Domaine de Violaine

2022-08-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-14 22:00:00 22:00:00

35 Une soirée d’exception car le père et la fille joue rarement ensemble.



Les œuvres du programme font rêver et séduisent les amoureux du violon virtuose :

– Trille du diable de Tartini,

– La Ronde des Lutins de Bazzini,

– Le chant du rossignol de Sarrazate,

– L’oiseau prophète de Schuman,

et d’autres belles surprises



● à 19h dégustation des vins du domaine

➜ 2 foodtrucks sur place : Tonton Burger vous propose ses délicieux burgers et frites maison et Le Moana spécialités tahitiennes.



● à 20h30 concert (durée 1h15)

Dans le cadre prestigieux du Domaine de Violaine à Venelles, venez partager une soirée musicales de rêve avec le célèbre violoniste Patrice Fontanarosa accompagné par sa fille, Stéphanie.

Une soirée d’exception car le père et la fille joue rarement ensemble.



Les œuvres du programme font rêver et séduisent les amoureux du violon virtuose :

– Trille du diable de Tartini,

– La Ronde des Lutins de Bazzini,

– Le chant du rossignol de Sarrazate,

– L’oiseau prophète de Schuman,

et d’autres belles surprises



● à 19h dégustation des vins du domaine

➜ 2 foodtrucks sur place : Tonton Burger vous propose ses délicieux burgers et frites maison et Le Moana spécialités tahitiennes.



● à 20h30 concert (durée 1h15)

dernière mise à jour : 2022-03-30 par