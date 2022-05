Les Musicales dans les Vignes au Domaine de la Brillane Aix-en-Provence, 29 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Domaine de la Brillane 195 Route de Couteron Aix-en-Provence

2022-07-29 19:00:00 – 2022-07-29 22:00:00 Domaine de la Brillane 195 Route de Couteron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

35 35 Musique brésilienne au Domaine de la Brillane.

Constitué de musiciens spécialistes des rythmes brésiliens, Michel Pellegrino au saxophone, Romain Thivolle à la guitare, Jean-Marc Pron à la contrebasse et Corentin Lucas aux percussions, le Groupe Cor Brazil vous invite à une ballade sur les chemins du Brésil, de l’Amazonie au Nordeste, en passant par les plages de BAHIA jusqu’à RIO et son carnaval, des pampas eux plantations de café, le Brésil chante et danse sur les rythmes chauds de la samba, et de la bossa.



Ces talentueux artistes vous invitent à la danse avec les grands standards de la musique brésilienne : Tico tico, Brazyl, Ipanema, Desafinado, One note samba, Aqua de marco….Une chaude soirée brésilienne en perspective



● à 19h, dégustation des vins du domaine

➜ Foodtruck Tonton burger satisfera vos papilles avec d’excellents burgers et frittes maison, pâtes aux truffes flambées dans la meule de parmesan, salades…

● à 20h30 concert (durée 1h30)

Découvrez le cadre enchanteur du Domaine de la Brillane à Aix-en-Provence et sa vue sur la Sainte Victoire, avec le concert de musique brésilienne du talentueux Groupe Cor Brazil

mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90

