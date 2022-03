Les Musicales dans les Vignes au Domaine de la Brillane Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 35 35 Jazz au Domaine de la Brillane.

Ce duo très connu sur les grandes scènes du jazz manouche, vous entrainera sur les chemins de l’Europe de l’Est avec un répertoire hommage à Django Reinardt. Ces guitaristes virtuoses vous enchanteront avec leur talent de conteur,



● à 19h, dégustation des vins du domaine

Foodtruck sur place

