Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 25 25 Musique cubaine au Château Virant.

Ce groupe de 7 musiciens, avec ses cuivres, ses percussions joueront de la salsa servie avec enthousiasme et énergie. En accompagnant le fantastique chanteur Alberto Pollan. Des rythmes chauds qui vous inviteront à la danse.



● à 19h, dégustation des vins du domaine

Foodtruck Tonton Burger et Le Moana spécialités tahitiennes

