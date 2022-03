Les Musicales dans les Vignes au Château Gassier Puyloubier, 25 août 2022, Puyloubier.

Les Musicales dans les Vignes au Château Gassier Chemin De la Colle Château Gassier Puyloubier

2022-08-25 19:00:00 – 22:00:00

Puyloubier Bouches-du-Rhône Puyloubier

25 25 Chants populaires italiens Château Gassier.

“O Sole Mio – Santa Lucia ” et des Mondines, chants de résistance, le mythique Bella Ciao, Siur pudrun, Amore mio, interprétées avec beaucoup de charme par le talentueux musicien Italien Michel Pellegrino.

Il vous emmènera à Naples, Venise, en Lombardie, dans le Piémont, à Florence, en s’accompagnant tour à tour de sa guitare ou son accordéon, des instruments qu’il a travaillé dans son éducation musicale au CNSM en parallèle avec le saxophone et la clarinette, dont il joue le plus souvent.

Ces chants populaires italiens sont donc un nouveau répertoire dans lequel Michel Pellegrino excelle, étant originaire d’Italie. Il vous charmera avec son talent de chanteur.



● à 19, dégustation vins – Foodtrucks sur place

● à 20h30, concert (durée 1h15)

Dans le cadre enchanteur du Château Gassier à Puyloubier, venez faire un voyage vibrant et chaleureux en Italie avec les chants populaires les plus célèbres

mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90

Chemin De la Colle Château Gassier Puyloubier

