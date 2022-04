Les Musicales dans les Vignes au Château Gassier Puyloubier Puyloubier Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Puyloubier Bouches-du-Rhône 25 25 Jazz américain au Château Gassier

Venue directement d’Atlanta, Erica nous fait l’honneur et le plaisir d’être au Château Gassier lors de sa tournée d’été dans le Sud de la France.



● à 19h, dégustation des vins du domaine

➜ Le Foodtruck Tonton Burger régalera vos papilles avec ses délicieux burgers frites maison

➜ Le Foodtruck Chez Mathias vous régalera avec ses empanadas argentines

Venez découvrir la beauté du château Gassier à Puyloubier, près d'Aix-en-Provence lors du concert de la talentueuse chanteuse Afro américaine, Erica Papillion Posey accompagnée du Trio Spirale, du Festival Jazz de Nice

● à 20h30 Concert durée 1H15

