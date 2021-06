Puyloubier Puyloubier Bouches-du-Rhône, Puyloubier Les Musicales dans les Vignes au Château Gassier Puyloubier Puyloubier Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Musicales dans les Vignes au Château Gassier 2021-07-29 19:00:00 – 2021-07-29 Chemin De la Colle Château Gassier

Puyloubier Bouches-du-Rhône Puyloubier

Dans le cadre idyllique du Château Gassier situé au pied de la Montagne Sainte Victoite, venez passer une soirée féérique lors du concert de tango argentin avec Fernando Maguna bandonéon et Diego Trosman guitare

Ces deux talentueux musiciens issus d'une école de tango de Buenos Aires accompagneront un couple de magnifiques danseurs argentins (Mayra Morelli et Armando Coppa) sur une chorégraphie sensuelle et virtuose, sur les rythmes des grands standards d'Astor Piazzola, compositeur emblématique argentin, dont Carlos Gardel est le chanteur culte.

● 19h, dégustation des crus du domaine – possibilité de se restaurer auprès de deux Foodtrucks

● 20h30, place au concert (durée 1h30)



Parking – Accès PMR

