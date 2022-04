Les Musicales dans les Vignes au Château Estoublon Fontvieille, 8 août 2022, Fontvieille.

Les Musicales dans les Vignes au Château Estoublon Route De Maussane Domaine et Moulin du Château d’Estoublon Fontvieille

2022-08-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-08 22:00:00 22:00:00 Route De Maussane Domaine et Moulin du Château d’Estoublon

Fontvieille Bouches-du-Rhône

35 35 Jazz au Château Estoublon

Le saxophoniste Michel Pellegrino, issu du CNSM, a fait des tournées dans les plus grands clubs de jazz, de Los Angeles à New-York et en revient avec de grands standards comme Take Five, St James Infirmary, Stompin’ at the Savoy, All of me, Summertime, Night and Day, The Day of wines et roses, How High is the Moon… Il séduit par l’intensité de son jeu et son swing élégant et raffiné

Il est entouré de grands musiciens de jazz, Romain Thivolle à la guitare, Corentin Lucas aux percussions et Jean-Marc Pron à la contrebasse.



● à 19h,dégustation vins

➜ Possibilité de restauration sur place avec un Foodtruck ou après le concert à la Table d’Estoublon

● à 20h30, concert (durée 1h15)

Dans le cadre enchanteur du Château Estoublon à Fontvieille dans les Baux de Provence, venez passer une soirée jazz d’exception

dernière mise à jour : 2022-03-30 par