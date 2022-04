Les Musicales dans les Vignes au Château Estoublon Aix-en-Provence, 1 août 2022, Aix-en-Provence.

Les Musicales dans les Vignes au Château Estoublon Route De Maussane Domaine et Moulin du Château d’Estoublon Aix-en-Provence

2022-08-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-01 22:00:00 22:00:00 Route De Maussane Domaine et Moulin du Château d’Estoublon

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

35 35 Récital Chopin au Château Estoublon

Né à Malte en 1968, Stefan Cassar passe son enfance auprès de son grand-père, qui lui transmet son amour pour la musique. Celui-ci écrivait des petites pièces de théâtre pour des amateurs maltais, et demandait à Stefan de composer et d’improviser au piano pour les accompagner. Diplomé de la Royal Schools of Music de Londres et de l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris, Stéfan Cassar, l’expert du répertoire romantique “Chopin, Liszt, Beethoven et Brahms” séduit par sa sensibilité hautement poétique.



Frédéric Lodéon le diffusait régulièrement dans son émission, Carrefour de l’Odéon sur France Musique, le trouvant passionnant. Son “jeu vigoureux empreint d’une intense expressivité” a été salué par le journal Leipziger Volkszeitung lors de ses récitals en Allemagne. Le célèbre pianiste communique avec le public en présentant chaque œuvre avec des commentaires passionnant et humoristiques

● à 19h, dégustation des crus du domaine – possibilité de dîner sur place après le concert à la Table d’Estoublon

➜ Foodtruck sur place pendant la dégustation

● à 20h concert durée 1H15

Dans le cadre idyllique du Château Estoublon à Fontvieille dans les Baux de Provence, venez savourer une soirée de rêve lors du Récital Chopin du célèbre pianiste Stéfan Cassar

mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90

