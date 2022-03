Les Musicales dans les Vignes au Château du Seuil Aix-en-Provence, 2 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Les Musicales dans les Vignes au Château du Seuil Château du Seuil 4690 Route Du Seuil Aix-en-Provence

2022-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-02 22:00:00 22:00:00 Château du Seuil 4690 Route Du Seuil

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

25 25 Les propriétaires, Agnès et Robert Daussun sont heureux de vous ouvrir leurs portes pour vous faire découvrir les beautés de leur domaine et vous faire savourer leurs vins cultivés en Bio.

Swing du Sud, collectif qui a pour but de promouvoir le Jazz Manouche et réunir des musiciens sous l’influence du hot club de France, dont Django Reinhardt et Stéphane Grappelli étaient les fondateurs.

Outre leur passion de la musique de Django Reinhardt à qui ils rendent hommage en revisitant son répertoire, ils interprètent un mélange de ballade et de swing aux sons boisés d’instruments à cordes. Ils proposent un jazz manouche dynamique, frais, inventif où chacun trouve son espace d’expression.



Mathieu Arnal : guitare

Christophe Lourdez guitare

Jean-Marc Pron : contrebasse

François Devun violon



● à 19h, dégustation des vins et Foodtrucks sur place

● à 20h30 concert (durée 1h15)

Concert jazz manouche avec Swing du Sud au Château du Seuil

mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90

Château du Seuil 4690 Route Du Seuil Aix-en-Provence

