Les Musicales dans les Vignes au Château du Seuil Aix-en-Provence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Les Musicales dans les Vignes au Château du Seuil 2021-07-03 – 2021-07-03 Château du Seuil 4690 Route Du Seuil

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

25 25 Retrouvez Nougaro et son »Amstrong » célébrissime, le tube planétaire »My Way », »Petite Fleur » de Sidney Bechet et tant d’autres succès qui traversant l’Atlantique dans un aller-retour incessant, ont fait du jazz le phénomène musical du XXe siècle.



? 19h, Dégustation des crus du domaine – possibilité de dîner sur place auprès de deux foodtrucks

? 20h30, place au concert (durée 1h30).

Dans le cadre enchanteur du Château du Seuil, le Big Band 13 vous fait vibrer en vous proposant une belle soirée tout en swing et des échanges jazzy franco américains.

http://www.chateauduseuil.fr/

