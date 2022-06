Les Musicales dans les Vignes au Château d’Estoublon, 18 juillet 2022, .

Les Musicales dans les Vignes au Château d’Estoublon

2022-07-18 19:00:00 – 2022-07-18 22:00:00

35 35 Trois dates au Château d’Estoublon à Fontvieille, le 18 juillet, le 1 Août et le 8 Août.

Rendez-vous pour le

10ème Festival Les Musicales dans les Vignes de Provence du 9 juin au 18 septembre 2022 pour 69 concerts dégustation jazz, musique classique, world music au coeur de 40 prestigieux châteaux viticoles dans les Bouches du Rhône, le Var, Nice et le Sud Luberon



Programme Fontvieille



18 Juillet – 19h – Soirée concert et dégustations vins – Jazz manouche Groupe Swing du Sud – durée 1h15 – Tarif 35€ – Vente billets au Bureau d’Information Touristique Fontvieille. 20% réduction pour 3 dates de concert – Ouverture des portes à 18h30 – A 19h dégustation des crus du domaine, possibilité de dîner sur place après le concert à la Table d’Estoublon. Foodtruck sera sur place pendant la dégustation.



1 Août – 19h – Soirée concert et dégustations vins – Récital Chopin du célèbre pianiste Stéfan Cassar – durée 1h15 – Vente billets au Bureau d’Information Touristique Fontvieille et sur la FNAC. 20% réduction pour 3 dates de concert – Ouverture des portes à 18h30 – A 19h dégustation des crus du domaine, possibilité de dîner sur place après le concert à la Table d’Estoublon. Foodtruck sera sur place pendant la dégustation.



8 Août – 19h – Soirée concert et dégustations vins – Sur la Route du saxophone Michel Pellegrino – durée 1h15 – Tarif 35€ – Vente billets au Bureau d’Information Touristique Fontvieille. 20% réduction pour 3 dates de concert – Ouverture des portes à 18h30 – A 19h dégustation des crus du domaine, possibilité de dîner sur place après le concert à la Table d’Estoublon. Foodtruck sera sur place pendant la dégustation.

Trois dates au Château d’Estoublon à Fontvieille, le 18 juillet, le 1 Août et le 8 Août. 10ème Festival Les Musicales dans les Vignes de Provence

du 9 juin au 18 septembre 2022…plus de 69 concerts en Provence….

lesmusicales83@gmail.com +33 6 60 30 32 90 http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com/

dernière mise à jour : 2022-05-24 par