Les Musicales dans les Vignes au Château d’Estoublon Fontvieille, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Fontvieille.

Fontvieille Bouches-du-Rhône

Deux dates sur Fontvieille au Château d’Estoublon: 19 Juillet et le 9 Août.

Prenez la Route du 9ème Festival Les Musicales dans les Vignes de Provence et vous passerez un bel été du 24 juin au 11 septembre 2021. Avec 50 concerts dégustation vins jazz, classic et world music avec de grands artistes. Des moments suspendus dans des lieux d’exception, des domaines viticoles.

Deux dates au Château d’Estoublon à Fontvieille, le 19 juillet et le 9 Août.

Prenez la Route du Festival Les Musicales dans les Vignes et vous passerez un bel été du 24 juin au 11 septembre. 50 concerts et dégustation vins avec du jazz, classique…

lesmusicales83@gmail.com +33 6 60 30 32 90 http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com/

dernière mise à jour : 2021-06-24 par