Les Musicales dans les Vignes au Château d'Estoublon Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les Musicales dans les Vignes au Château d’Estoublon Aix-en-Provence, 18 juillet 2022, Aix-en-Provence. Les Musicales dans les Vignes au Château d’Estoublon Route De Maussane Domaine et Moulin du Château d’Estoublon Aix-en-Provence

2022-07-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-18 22:00:00 22:00:00 Route De Maussane Domaine et Moulin du Château d’Estoublon

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 35 35 Ces musiciens de grand talent vous emmèneront sur les chemins de l’Europe de l’Est avec un concert hommage à Django Reinardt. Ils feront swinguer les murs et les jardins du domaine : une invitation à la danse.



Mathieu Arnal guitare

Christophe Lourdez guitare

Jean-Marc Pron contrebasse

Jo Labita accordeon

// Invité en Guess : Michel Pellegrino : clarinette //



● à 19h, dégustation des vins du domaine et Foodtruck sur place. Possibilité de dîner après le concert au restaurant “La Table d’Estoublon” sur réservation

