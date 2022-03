Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude Aix-en-Provence, 1 septembre 2022, Aix-en-Provence.

Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude Château de la Gaude 3959 Route Des Pinchinats Aix-en-Provence

2022-09-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-01 22:00:00 22:00:00 Château de la Gaude 3959 Route Des Pinchinats

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

88 88 Les Quatre Saisons de Vivaldi au Château de la Gaude

Sa talentueuse interprétation transcende l’ouïe pour éveiller tous les autres sens et inviter le public charmé par tant d’harmonie à découvrir un univers où la volupté s’aiguise avec sérénité.

Alain Arias joue régulièrement en tant que soliste en France, en Irlande, en Chine, en Israël, en Inde, en Algérie. Il est invité dans divers festivals français et étranger avec différents orchestres tel que l’Orchestre de Chambre de Lyon et de Montpellier, la Schola Chamber Orchestra. Il est invité régulièrement chez

la Princesse Constance de Polignac au château de Kerbastic à Guidel.

Ne manquez cette soirée musicale romantique autour d’une œuvre la plus célèbre du répertoire classique. Vous pourrez la savourer bien installé dans un transat rose, au cœur du sublime jardin à la française du domaine, classé monument historique.



Alain Arias Violon Solo

Antoinette Lecampion violon 1

Ludivine Clair-Latte violon 2

Muriel Sierras Alto

Valérie Lavigne violoncelle



● à 19h, dégustation de vins. Dîner servi dans des paniers à déguster sur une table basse devant le transat

Menu

➜ CEVICHE DE SÉRIOLE

➜ Mangue et avocat, leche de tigre

➜ VITELLO TONNATO

➜ MOUSSE AUX DEUX CHOCOLATS

➜ Crumble au cacao et perles croustillantes

● à 20h, concert durée (1h15)

Dans le cadre de rêve du Château de la Gaude à Aix, venez passer une soirée d’exception avec un virtuose du violon, Alain Arias en quintette. Il vous enchantera avec les Quatre Saisons de Vivaldi

mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90

