Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude Aix-en-Provence, 2 août 2021-2 août 2021, Aix-en-Provence.

Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude 2021-08-02 – 2021-08-02 Château de la Gaude 3913 Route Des Pinchinats

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

50 50 Ils seront accompagnés par la pianiste virtuose Stéphanie Humeau. Le concert sera présenté par la passionnante musicologue Marie-Automne Peyregne.



// Programme //

Gounod : Romeo Et Juliette « Ange Adorable »

Bellini : I Capuleti E I Montecchi « O Quante Volte »

Prokofiev : Montaigus Et Capulets

Zandonai : Romeo E Giulietta « Giulietta, Son Io »

Gounod : Romeo Et Juliette, Air Du Poison

Cilea : L’arlesiana Lamento Di Federico

Verdi : La Traviata « Un Di Felice »

Verdi : La Traviata « Parigi O Cara »

Liszt : Rêve D’amour

Leoncavallo : Pagliacci « Vesti La Giubba »

Massenet : Manon « Cour La Reine »

Lehar : Le Pays Du Sourire « Je T’ai Donne Mon Cœur »

Debussy : Clair De Lune

Massenet : Manon Duo De Saint-Sulpice.



● 19h, Dégustation de vins Possibilité de restauration sur place. Le Chef Mathieu Dupuis Baumal vous a concocté une assiette gourmande (réservation obligatoire au moins 48h avant le concert)

● 20h30, place au concert (durée 1h15).

Parking – Accès PMR

Dans le cadre de rêve du Château de la Gaude à Aix, venez vivre un moment féérique lors du concert « Grands Duos d’Amour de l’Opéra » avec la célèbre Soprano à la voix d’or, Chloé Chaume et le Tenor Luca Lombardo

+33 4 84 93 09 30 http://chateaudelagaude.com/

