Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude Aix-en-Provence, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Les Musicales dans les Vignes au Château de la Gaude 2021-07-08 – 2021-07-08 Château de la Gaude 3913 Route Des Pinchinats

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

50 50 Alain Arias joue régulièrement en tant que soliste en France, en Irlande, en Chine, en Israël, en Inde, en Algérie. Il est invité dans divers festivals français et étranger avec différents orchestres tel que l’Orchestre de Chambre de Lyon et de Montpellier



Sa talentueuse interprétation transcende l’ouïe pour éveiller tous les autres sens et inviter le public charmé par tant d’harmonie à découvrir un univers où la volupté s’aiguise avec sérénité



? Alain Arias : Violon Solo

? Claire Mathilde Dufour : violon

? Ludivine Clair-Latte : violon

? Muriel Serras : Alto

? Valérie Lavigne-Delhomme : violoncelle.



? 19h, dégustation de vins. Possibilité de se restaurer sur place. Le Chef Mathieu Dupuis Baumal vous a concocté une assiette gourmande (réservation obligatoire au moins 48h avant le concert)

? 20h, concert durée 1h15.



Possibilité de restauration sur place auprès d’un Foodtruck.

Dans le cadre de rêve du Château de la Gaude à Aix, venez passer une soirée d’exception avec Alain Arias le virtuose du violon. En quintette, il vous enchantera avec les Quatre Saisons de Vivaldi et quelques autres surprises

http://chateaudelagaude.com/

dernière mise à jour : 2021-06-02 par