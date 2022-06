Les Musicales dans les Vignes à Val Joanis Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis

Les Musicales dans les Vignes à Val Joanis Pertuis, 18 août 2022, Pertuis. Les Musicales dans les Vignes à Val Joanis Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis

2022-08-18 19:00:00 – 2022-08-18 22:00:00 Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure

Pertuis 84120 25 Découvrez les beautés du Château Val Joanis à Pertuis avec le concert de musique brésilienne du talentueux Groupe Cor Brazyl



Les excellents musiciens du 4tet, Michel Pellegrino saxophone – Romain Thivolle guitare -Jean-Marc Pron contrebasse – Corentin Lucas percussions vous transporteront sur les chemins du Brésil, avec les rythmes sensuels de standards brésiliens : Brazyl, Ipanema, Desafinado, Tico tico, One note samba…



● à 19h dégustation des vins du domaine.

➜ Foodtruck Tonton burger satisfera vos papilles avec d’excellents burgers et frittes maison, pâtes aux truffes flambées dans la meule de parmesan, salades…



● à 20h30 concert (durée 1h30) Concert dégustation musique brésilienne jazz latin dans le cadre enchanteur du Château Val Joanis, avec le Groupe Cor Brazil. Découvrez les beautés du Château Val Joanis à Pertuis avec le concert de musique brésilienne du talentueux Groupe Cor Brazyl



Les excellents musiciens du 4tet, Michel Pellegrino saxophone – Romain Thivolle guitare -Jean-Marc Pron contrebasse – Corentin Lucas percussions vous transporteront sur les chemins du Brésil, avec les rythmes sensuels de standards brésiliens : Brazyl, Ipanema, Desafinado, Tico tico, One note samba…



● à 19h dégustation des vins du domaine.

➜ Foodtruck Tonton burger satisfera vos papilles avec d’excellents burgers et frittes maison, pâtes aux truffes flambées dans la meule de parmesan, salades…



● à 20h30 concert (durée 1h30) Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: 84120, Pertuis Autres Lieu Pertuis Adresse Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Ville Pertuis lieuville Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis Departement 84120

Pertuis Pertuis 84120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

Les Musicales dans les Vignes à Val Joanis Pertuis 2022-08-18 was last modified: by Les Musicales dans les Vignes à Val Joanis Pertuis Pertuis 18 août 2022 84120 Pertuis

Pertuis 84120