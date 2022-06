Les Musicales dans les Vignes à Val Joanis Pertuis, 21 juillet 2022, Pertuis.

Les Musicales dans les Vignes à Val Joanis Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis

2022-07-21 19:00:00 – 2022-07-21 22:00:00 Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure

Pertuis 84120

25 Le très talentueux Groupe manouche Basilic Swing vous enchantera avec de grands standrds de Django Reinhardt, de musique tzigane et musique Klezmer. Ces 5 musiciens hors pairs communiquent au public leur plaisir de jouer de leurs instruments, et leur belle complicité. Un plus : ils présentent chaque morceau interprété avec beaucoup d’humour. Un succès assuré et de la bonne humeur.



● à 19h dégustation des vins du domaine.

➜ Foodtruck Tonton Burger régalera vos papilles avec ses délicieux brugers et frites maison

➜ Footruck Pic Assiette vous proposera des planchas charcuterie fromages



● à 20h30 concert (durée 1h15)

Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis

