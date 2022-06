Les Musicales dans les vignes à Val Joanis Pertuis, 24 juin 2022, Pertuis.

Les Musicales dans les vignes à Val Joanis Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis

2022-06-24 19:00:00 – 2022-06-24 22:00:00 Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure

Pertuis 84120

25 « LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI » interprétées par des musiciens virtuoses



Alain ARIAS violon solo,

Antoinette LECAMPION 1er violon,

Ludivine CLAIR-LATTE 2ème violon,

Muriel SERRAS Alto,

Valérie LAVIGNE-DELHOMME violoncelle.



Alain ARIAS, violon solo, joue régulièrement en tant que soliste en France, en Irlande, en Chine, en Israël, en Inde, en Algérie. Il est invité dans divers festivals français et étranger avec différents orchestres tel que l’Orchestre de Chambre de Lyon et de Montpellier.

Sa talentueuse interprétation transcende l’ouïe pour éveiller tous les autres sens et inviter le public charmé par tant d’harmonie à découvrir un univers où la volupté s’aiguise avec sérénité.

Le concert est gratuit pour les enfants. N’hésitez pas à les accompagner pour découvrir ce chef d’oeuvre de la musique classique qui leur plaira assurément.



● à 19h dégustation des vins.

➜ Possibilité de restauration sur place au Foodtruck Tonton Burger Provence.



● à 20h30 concert (durée 1h15)

Dans le cadre enchanteur du Château Val Joanis à Pertuis, venez partager une soirée musicale romantique avec Les Quatres Saisons de Vivaldi en 5-tet.

