Les Musicales dans les Vignes à Château Virant Lançon-Provence, 9 août 2022, Lançon-Provence.

25 25 Jazz manouche au Château Virant

Le très talentueux Groupe manouche Basilic Swing vous enchantera avec de grands standrds de Django Reinhardt, de musique tzigane et musique Klezmer. Ces 5 musiciens hors pairs communiquent au public leur plaisir de jouer de leurs instruments, et leur belle complicité. Un plus : ils présentent chaque morceau interprété avec beaucoup d’humour. Un succès assuré et de la bonne humeur.



● à 19h, dégustation des vins du domaine

➜ Possibilité de restauration aux Foodtrucks Tonton Burger et Lo Moana spécialités tahitiennes.



● à 20h30, concert (durée 1h15)

Concert dégustation jazz manouche dans le cadre enchanteur du Château Virant à Lançon de Provence

mjcuvier@gmail.com +33 6 60 30 32 90

