Morbihan 15 16h. Oeuvre de Vivaldi, Carelli, Torelli, Albinoni… sur instruments baroques. Terra Incognita Nathalie Fontaine au violon, Sarah Ledoux au violoncelle, Thierry Vaillant au clavecin. Organisé par Les Amis des Musicales de Quiberon. +33 6 07 35 56 56 Droits gérés

