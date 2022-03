Les muses des grands romantiques Neschers Neschers Catégories d’évènement: Neschers

Les muses des grands romantiques Neschers, 9 avril 2022, Neschers. Les muses des grands romantiques Théâtre de la Picoune 4 rue du pont Neschers

2022-04-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-09 19:00:00 19:00:00 Théâtre de la Picoune 4 rue du pont

Neschers Puy-de-Dôme Neschers Puy-de-Dôme Lecture de textes de et sur les compagnes des grands musiciens romantiques : George Sand et Chopin, Marie d’Agoult et Liszt, Clara Wieck et Schumann, illustrées au piano par les œuvres des compositeurs. la.picoune@orange.fr +33 6 88 11 30 52 https://lapicoune.org/ Théâtre de la Picoune 4 rue du pont Neschers

