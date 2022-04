Les Muses de l’Happy Hour SEL Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Les Muses de l’Happy Hour SEL, 22 avril 2022, Sèvres. Les Muses de l’Happy Hour

SEL, le vendredi 22 avril à 20:15

L’Happy Hour mettra à l’honneur l’inspiration. Les muses si inspirantes mais aussi la panne, la page blanche. Concerts, stand-up, danse rythmeront cet Happy Hour très inspiré ! Ouverture du bar – cuisine : 19h30 Début de la programmation artistique : 20h15

Entrée au dé (1 à 6 €)

Happy Hour du Sel / Café-théâtre · Bar SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:15:00 2022-04-22T22:15:00

