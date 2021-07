Toulouse Les Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Les musées sont gratuits le premier dimanche du mois Les Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du lundi 5 juillet au dimanche 5 décembre

### Expositions / Visites Le premier dimanche du mois, les musées toulousains (collections permanentes) sont gratuits pour l’ensemble des visiteurs avec quelques aménagements nécessaires pour assurer le respect des consignes sanitaires. Cette opération a pour but de faciliter la découverte du patrimoine et de l’architecture de la ville. La gratuité concerne les expositions permanentes, les expositions temporaires restent payantes. ### Les musées concernés * [Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse ](http://saintraymond.toulouse.fr/) * [Musée des Abattoirs ](http://www.lesabattoirs.org/) * [Musée Georges Labit](http://www.museegeorgeslabit.fr/) * [Le Couvent des Jacobins](http://jacobins.toulouse.fr/) * [Muséum d’histoire naturelle](http://www.museum.toulouse.fr/) * [Les Jardins du Muséum à Borderouge ](https://www.museum.toulouse.fr/infos-pratiques-jardins-museum-toulouse-borderouge) * [Quai des Savoirs](https://www.quaidessavoirs.fr/accueil#/?_k=1u5jfo) * [La Galerie du Château d’Eau](https://fr-fr.facebook.com/galerielechateaudeau) À noter : le [musée des Augustins ](https://www.augustins.org/fr/) et le [musée Paul-Dupuy](https://www.ampdupuy.fr) sont fermés pour travaux _![]()_

Entrée libre et gratuite sans réservation, sauf pour le Muséum, et les Jardins du Muséum situés à Borderouge.

Culture Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-07-05T00:00:00 2021-07-05T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-09-06T00:00:00 2021-09-06T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-11-07T23:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-12-05T23:00:00 2021-12-05T23:59:00

