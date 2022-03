Les musées face à la crise écologique Hôtel des Sociétés Savantes,auditorium, 7 avril 2022, Rouen.

Les musées face à la crise écologique

Hôtel des Sociétés Savantes, auditorium, le jeudi 7 avril à 10:00

Alors que des rapports alarmistes au sujet de notre avenir et de celui des écosystèmes ne cessent de se multiplier, que l’action politique est de plus en plus interrogée sur sa capacité à opérer les changements systémiques nécessaires, quelle est la pertinence et quel pourrait être le rôle du musée face à l’urgence écologique ? Comment cette dernière agit-elle en retour sur la façon dont le musée envisage son identité, ses hiérarchies, ses missions et ses actions ? Le problème se pose bien évidemment en termes logistiques, qu’il s’agisse de l’accroissement des collections, des bâtiments, des archives, du tourisme ou des mouvements des œuvres, des expositions temporaires et des visiteurs, à l’heure où certains en appellent à un principe de décroissance et que lla question de l’empreinte carbone est posée avec insistance. Mais au-delà de ces aspects pratiques qui sont peu à peu pris en compte par le monde muséal, c’est surtout un défi existentiel que l’urgence écologique impose aux musées. Elle fait par exemple vaciller la partition traditionnelle entre les musées de « beaux-arts » et les lieux de conservation des patrimoines techniques, scientifiques et naturels, posant ainsi la question du musée comme acteur et producteur de sens et d’agentivité, au-delà de sa vocation historique de temple de la beauté et des savoirs et de gardien des passés. Et comme l’ont démontré plusieurs observateurs attentifs à l’instar de Bruno Latour, la crise écologique est avant tout une crise des représentations. En ce sens, l’art et les musées sont susceptibles de jouer un rôle fondamental dans l’éveil des consciences et des sensibilités, en déstabilisant certaines dichotomies séculaires (nature et culture, par exemple) qui entravent la perception de la crise actuelle. Espace à bien des égards paradoxal, situé entre conservation et production, à la fois engagé dans les problématiques culturelles et sociales tout en étant astreint à un certain retrait critique, le musée est sans doute l’un des lieux les plus à même de repenser la question brûlante des communs et des voisins – qu’ils soient disciplinaires, sociétaux ou « terrestres ». **Invitée d’honneur** Nathalie Blanc (Centre des politiques de la Terre) ____ **À propos de l’Argument de Rouen :** Créé en 2016, l’Argument de Rouen est un événement national produit par la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie (RMM) et l’Institut national d’histoire de l’art et qui vise à mettre en débat les pratiques des musées au filtre des problématiques contemporaines. Ouvert à tous, ce rendez-vous offre au public l’occasion de rencontrer artistes, intellectuels, praticiens, historiens de l’art et d’interpeller les professionnels des musées sur leurs engagements et leurs actions face aux enjeux de notre temps. Après avoir évoqué la question de la diversité (2016), des biens communs (2017), de la place des femmes (2018), des cultures alternatives (2020) et des tensions entre émancipation et domination (2021), la crise écologique sera au cœur de cette nouvelle édition qui accueillera comme invitée d’honneur l’artiste et géographe Nathalie Blanc, directrice du Centre des politiques de la Terre.

6e édition de l’Argument de Rouen

