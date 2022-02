Les musées de Lille et leurs Amis : acquisition, mécénat et animation culturelle depuis 1946 Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les musées de Lille et leurs Amis : acquisition, mécénat et animation culturelle depuis 1946 Palais des Beaux-Arts, 23 février 2022, Lille. Les musées de Lille et leurs Amis : acquisition, mécénat et animation culturelle depuis 1946

Palais des Beaux-Arts, le mercredi 23 février à 19:00

« Comme le mécénat n’est pas facilité par les temps dans lesquels nous vivons, ils se sont réunis pour réaliser en groupe ce que chacun ne pouvait faire seul. » Bulletin des Amis des musées de Lille, 1952 Comment la société des Amis des musées de Lille a-t-elle fait pour faire entrer « l’art vivant » dans les collections du Palais des Beaux-Arts ? C’est ce que cette conférence explorera tout en resituant cette action dans le contexte national et international de développement de nouvelles formes de mécénat et de philanthropie dans les musées. Par Julie Verlaine, maîtresse des conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Institut Universitaire de France Gratuit – Ouverture des portes à 18h30

Entrée gratuite. Sur inscription.

Quel rôle a joué la Société des Amis des Musées de Lille dans l’ouverture à l’art contemporain ? Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T19:00:00 2022-02-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts Adresse Place de la République 59000 Lille Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts Lille Departement Nord

Palais des Beaux-Arts Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Les musées de Lille et leurs Amis : acquisition, mécénat et animation culturelle depuis 1946 Palais des Beaux-Arts 2022-02-23 was last modified: by Les musées de Lille et leurs Amis : acquisition, mécénat et animation culturelle depuis 1946 Palais des Beaux-Arts Palais des Beaux-Arts 23 février 2022 lille Palais des Beaux-Arts Lille

Lille Nord