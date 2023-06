Plongez dans l’histoire locale de la vie à la campagne Les musées de Lafauche Lafauche, 16 septembre 2023, Lafauche.

Plongez dans l’histoire locale de la vie à la campagne 16 et 17 septembre Les musées de Lafauche entrée libre, visite libre et en partie guidée

Le Musée « au fil des siècles » est une plongée dans le passé.

Cette exposition dévoile l’histoire locale de la vie à la campagne. Outre une collection des arts et traditions populaires, on y découvre des écussons représentant les différents seigneurs, des maquettes médiévales, une reproduction du château-fort et des éléments trouvés lors des fouilles (boulets, tuiles, pièces de monnaie, …). Vos pas vous mèneront, ensuite, vers les vestiges du château de la maquette édifié au XIIème siècle, fief des Comtes de Champagne, puis vers la maison de Sévériano de Hérédia (1836-1901), député, ministre et président du conseil municipal de Paris, avant d’atteindre l’atelier d’art en rocailles et céramiques d’Anne Procureur.

Les musées de Lafauche 3 rue des Remparts 52700 Lafauche Lafauche 52700 Haute-Marne Grand Est Les deux musées du village de Lafauche se jouxtant proposent des expositions atypiques : le musée aux branches et le musée « au fil des siècles ». Le premier propose une exposition d’art sur des branches qui exprime des attitudes, tandis que le second propose une exposition dévoilant l’histoire locale de la vie à la campagne. Présence d’un parking, animaux acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Patrimoine & Esprit d’Arc