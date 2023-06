Découvrez une exposition de personnages réalisés en branches Les musées de Lafauche Lafauche, 16 septembre 2023, Lafauche.

Découvrez une exposition de personnages réalisés en branches 16 et 17 septembre Les musées de Lafauche Entrée et visite libre

Découvrez le Musée « aux branches » exposant des personnages et leurs attitudes et des scènes de vie quotidiennes exprimées par les branches qu’Émile Chaudron recueillait, il y a un demi-siècle.

Passionnés d’art et de nature, vous serez surpris par ses curiosités. En miniatures, vous découvrirez des personnages, des scènes de la vie quotidienne, des situations burlesques, des animaux issus de branches collectées avec l’œil avisé par Émile Chaudron (1927-2003).

Vous pourrez également découvrir l’imposant tilleul centenaire terrassé qui, de ses formes ensorceleuses, a repris vie sous la forme d’un magnifique kiosque.

Les musées de Lafauche 3 rue des Remparts 52700 Lafauche Lafauche 52700 Haute-Marne Grand Est Les deux musées du village de Lafauche se jouxtant proposent des expositions atypiques : le musée aux branches et le musée « au fil des siècles ». Le premier propose une exposition d’art sur des branches qui exprime des attitudes, tandis que le second propose une exposition dévoilant l’histoire locale de la vie à la campagne. Présence d’un parking, animaux acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Patrimoine & Esprit d’Art