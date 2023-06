Un été musée ! Les musées de la Ville de Paris Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Un été musée ! 1 juillet – 31 août Les musées de la Ville de Paris Gratuit sur réservation

Du 1er juillet au 31 Août 2023

4e édition du programme « Un été au musée ! »

Ce programme a pour objectifs de permettre aux jeunes et aux publics les plus vulnérables de bénéficier d’activités gratuites dans les musées de la Ville de Paris et d’enrichir le travail mené par les acteurs sociaux et éducatifs du territoire d’un volet culturel pendant toute la période estivale.

Il s’adresse à une variété de structures de l’insertion, de la prévention, de l’alphabétisation, de l’éducation, de l’animation ou de la santé et propose un large choix d’activités culturelles gratuites (parcours créatifs, visites contées, visites-conférences ou visites-promenades à la découverte des quartiers de la capitale).

Cette édition placée sous le signe de l’olympisme vous propose une variété d’activités culturelles pour visiter les musées en mouvement et découvrir les liens entre art, sport et société. ​

