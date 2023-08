Visite guidée des Muséales de Tourouvre Les Muséales de Tourouvre Tourouvre au Perche, 17 septembre 2023, Tourouvre au Perche.

Le dimanche, venez profiter des visites guidées du Musée des commerces et des marques et du Musée de l’émigration française au Canada. De 10 h à 17 h , un départ toutes les heures pour l’un des deux musées accompagnés de nos guides.

Vous pourrez découvrir aussi nos deux expositions temporaires : Arts Nature (photographies) et les Peintres de Champs (peinture), notre nouvel espace du cordonnier dans le musée des commerces et des marques et la Maison Antoine Cano.

Entrée libre et gratuite

Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 02 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/ https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales Les Muséales de Tourouvre, un ensemble culturel qui rassemble le Musée de L’Émigration française au Canada, le Musée des Commerces et des Marques, la Maison Antoine Cano, des espaces d’expositions temporaires et une boutique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

David Commenchal