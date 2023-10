Parcours : soirée enquête au musée des Commerces et des Marques Les muséales de Tourouvre Tourouvre au Perche, 13 mai 2023, Tourouvre au Perche.

Parcours : soirée enquête au musée des Commerces et des Marques Samedi 13 mai, 19h00 Les muséales de Tourouvre

Espionnage dans les années 30 !

Résolvez en équipe ou en famille une enquête pleine de mystères et d’espionnage. Dans les années 30, votre informateur a soudainement disparu. Il devait vous fournir les plans d’une machine révolutionnaire qui allait devenir le fleuron de l’électroménager français !

Avec humour et intelligence vous devrez élucider cette enquête pour l’honneur de la France

Les muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 023325555 https://www.musealesdetourouvre.fr https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales;https://www.instagram.com/museales_tourouvre/ [{« type »: « email », « value »: « infos.museales@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 25 55 55 »}] Les Muséales de Tourouvre sont un ensemble culturel, regroupant le Musée de l’émigration française au Canada et le Musée des Commerces et des Marques et la Maison Antoine Cano. Parkings voitures et autocars gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

