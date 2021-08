Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique LES MUSCADÉTOURS 2021 Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

LES MUSCADÉTOURS 2021 Clisson, 1 octobre 2021, Clisson. LES MUSCADÉTOURS 2021 2021-10-01 – 2021-10-03

Clisson Loire-Atlantique Clisson EUR 45 Les Muscadétours vous donnent rendez-vous, les vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 pour « Les Agapes* dans les Caves »

5 domaines viticoles accueillent des Chefs pour des moments privilégiés de gastronomie, de convivialité et de solidarité.

Domaine de la Chauvinière, Jérémy Huchet – Château Thébaud

Domaine Raphaël Luneau – Le Landreau

Domaine Ménard-Gaborit – Monnières

Domaine de la Grange Hardy – Mouzillon

Château du Coing – Saint-Fiacre-sur-Maine

Tarif par Agape* : 45 € / personne; ouverture de la billetterie le mercredi 1er septembre 2021 à 10h.

Suivez les informations à venir sur le lien site internet en bas de page. Les Muscadétours sont de retour et vous donnent RDV les 1, 2 et 3 octobre ! Les Vignerons et les Chefs vous accueillent pour une expérience culinaire unique lors d’un repas en accord mets et vins. Les muscadétours octobre 2021 Les Muscadétours vous donnent rendez-vous, les vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 pour « Les Agapes* dans les Caves »

5 domaines viticoles accueillent des Chefs pour des moments privilégiés de gastronomie, de convivialité et de solidarité.

Domaine de la Chauvinière, Jérémy Huchet – Château Thébaud

Domaine Raphaël Luneau – Le Landreau

Domaine Ménard-Gaborit – Monnières

Domaine de la Grange Hardy – Mouzillon

Château du Coing – Saint-Fiacre-sur-Maine

Tarif par Agape* : 45 € / personne; ouverture de la billetterie le mercredi 1er septembre 2021 à 10h.

Suivez les informations à venir sur le lien site internet en bas de page. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Ville Clisson lieuville 47.08703#-1.28204