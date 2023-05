Les Murs Sauvages théâtre Dunois, 22 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 20h00 à 21h10

Le vendredi 26 mai 2023

de 20h00 à 21h10

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 20h10

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h00 à 20h10

Le mardi 23 mai 2023

de 19h00 à 20h10

Le lundi 22 mai 2023

de 19h00 à 20h10

.Public adolescents. A partir de 11 ans. payant De 8 à 16 €

Un spectacle de la compagnie Langajà-Groupement écrit et mis en scène par Gilles Sampieri.

À l’approche des Jeux olympiques 2024, les plans d’urbanisation dédiés à moderniser les complexes sportifs se multiplient. Dans un vieux stade de banlieue, deux footballeurs confrontent leur vision du sport. L’entraîneur, désabusé, et le jeune plein d’espoir et avide de succès. Au fil des entraînements, ils se livrent sur leur quotidien, leur parcours et leurs origines. La réalité du terrain est bien éloignée des clichés.

Comment transmettre les valeurs du sport, l’envie de se dépasser, les idées de collectif ? La transmission d’une génération à l’autre est capitale quand les moyens manquent. Les Murs Sauvages, ce sont tous ces stades délabrés où la rencontre se fait à travers le sport. Ce sont autant d’enjeux politiques qui traversent des individus à l’échelle d’un département.

théâtre Dunois 7 rue Louise Weiss 75013 Paris

©Ludmila Chaumard