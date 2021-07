Orléans La Charité-sur-Loire Loiret, Orléans Les murs ont deux mots à vous dire La Charité-sur-Loire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Charité-sur-Loire, le vendredi 13 août à 18:00

Il n’y a qu’un pas à franchir pour entrer dans l’imaginaire. Aussitôt fait ! Les murs de la ville racontent leur histoire légendaire et vous disent enfin pourquoi tant de citations les décorent. Conteur et poète hors normes, amoureux des mots et des pierres, Avénarius d’Ardronville vous emmène sur le chemin des fables et vous révèle les secrets des murs.

Tarif : 5€ (tarif réduit enfant et demandeur d’emploi 3€)

