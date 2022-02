Les murs ont des oreilles – Stage de théâtre Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Les murs ont des oreilles – Stage de théâtre Bazouges-la-Pérouse, 18 juin 2022, Bazouges-la-Pérouse. Les murs ont des oreilles – Stage de théâtre Bazouges-la-Pérouse

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-19 17:00:00

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Venez participer à un stage de théâtre ! Dans le cadre de la résidence mission de la compagnie Les Echappées du Bal : un défi à relever ? Monter un spectacle en forêt en seulement deux jours ! Gratuit.

Organisé par le Pôle culture et lecture publique. lesechappesdubal@gmail.com Venez participer à un stage de théâtre ! Dans le cadre de la résidence mission de la compagnie Les Echappées du Bal : un défi à relever ? Monter un spectacle en forêt en seulement deux jours ! Gratuit.

Organisé par le Pôle culture et lecture publique. Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville Bazouges-la-Pérouse Departement Ille-et-Vilaine

Les murs ont des oreilles – Stage de théâtre Bazouges-la-Pérouse 2022-06-18 was last modified: by Les murs ont des oreilles – Stage de théâtre Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 18 juin 2022 Bazouges la Pérouse ille-et-vilaine

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine